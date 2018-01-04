В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича

Новости Беларуси. В гости к юбиляру. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Баханович отметил 90-летний юбилей. Поздравить фронтовика пришли представители Администрации Фрунзенского района, ветеранской организации, и молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В разгар Великой Отечественной, Николай Григорьевич добровольно ушёл в партизанский отряд. В 15 лет он участвовал в десятках операций, награждён семью боевыми орденами и медалями. По специальности врач, после войны он более 20 лет отработал хирургом и провёл тысячи операций.

Юлия Васильева, учащийся ГУО «Средняя школа № 132»:

Когда он рассказывает, как прошёл войну, как был партизаном, мои проблемы мне кажутся такой мелочью в сравнении с тем. Что он прошёл.

Николай Боханович, ветеран Великой Отечественной войны:

Самое главное – это не вреди никому, быть добрым, относится ко всем с уважением, даже с любовью, люби родину.