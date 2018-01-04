Прямой эфир

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича

04 января 2018 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гости к юбиляру. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Баханович отметил 90-летний юбилей. Поздравить фронтовика пришли представители Администрации Фрунзенского района, ветеранской организации, и молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича -1

В разгар Великой Отечественной, Николай Григорьевич добровольно ушёл в партизанский отряд. В 15 лет он участвовал в десятках операций, награждён семью боевыми орденами и  медалями. По специальности врач, после войны он более 20 лет отработал хирургом и провёл тысячи операций. 

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича -3

Юлия Васильева, учащийся ГУО «Средняя школа № 132»:
Когда он рассказывает, как прошёл войну, как был партизаном, мои проблемы мне кажутся такой мелочью в сравнении с тем. Что он прошёл.

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича -5

Николай Боханович, ветеран Великой Отечественной войны:
Самое главное – это не вреди никому, быть добрым, относится ко всем с уважением, даже с любовью, люби родину. 

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича -7

В свои 90 Николай Григорьевич в строю, регулярно участвует в жизни города и района, выступает перед молодежью. К поздравлениям присоединяемся и мы. 

В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича -9
# Ветеран войны

Другие новости рубрики

Все новости
Новый год в большой компании: 4 января во Дворце Независимости дети-сироты и многодетные семьи погрузились в зимнюю сказку
04 января 2018 16:31

Новый год в большой компании: 4 января во Дворце Независимости дети-сироты и многодетные семьи погрузились в зимнюю сказку

Щелкунчик, мадам Баттерфляй и Король мышей: конкурс на лучшую елочную игрушку прошел в Большом театре
04 января 2018 16:05

Щелкунчик, мадам Баттерфляй и Король мышей: конкурс на лучшую елочную игрушку прошел в Большом театре

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей
04 января 2018 15:50

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей