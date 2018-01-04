Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для зимней сказки. В этот раз его гостями стали дети из опекунских, приемных и многодетных семей, а также ребята, оставшиеся без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отпраздновать Новый год пригласили 250 ребят. Атмосферу волшебства создавали известные артисты, циркачи и живые статуи. В празднично украшенном зале торжественных церемоний гостей встречали любимые сказочные персонажи, новогодние феи. Работала также мастерская Деда Мороза. И, конечно же, ребят ждали новогодние подарки от имени Президента.

Участница праздника:

Новый год – это самый лучший праздник в году. Я рада, что сюда попала, тут очень весело, гирлянды, шарики разноцветные. Я уже сделала себе фотографию, снежинку.