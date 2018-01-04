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Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей

04 января 2018 15:50
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для зимней сказки. В этот раз его гостями стали дети из опекунских, приемных и многодетных семей, а также ребята, оставшиеся без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей-1

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей-3

Отпраздновать Новый год пригласили 250 ребят. Атмосферу волшебства создавали известные артисты, циркачи и живые статуи.

В празднично украшенном зале торжественных церемоний гостей встречали любимые сказочные персонажи, новогодние феи. Работала также мастерская Деда Мороза. И, конечно же, ребят ждали новогодние подарки от имени Президента.

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей-6

Участница праздника:
Новый год – это самый лучший праздник в году. Я рада, что сюда попала, тут очень весело, гирлянды, шарики разноцветные. Я уже сделала себе фотографию, снежинку.

Отпраздновать Новый год во Дворце Независимости пригласили детей из многодетных семей и ребят, оставшихся без родителей-9

Гости праздника:
Нравится поделки делать, мишки большие, фоткаться.

4 января на представление пригласили детей из столицы, Минской и Могилевской областей. А уже 5 января на такой же праздник ждут ребят из   других регионов страны.

 

# общество # Фотофакт # Новый год

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