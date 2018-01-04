Новый год в большой компании: 4 января во Дворце Независимости дети-сироты и многодетные семьи погрузились в зимнюю сказку

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для зимней сказки. Сегодня его гостями стали дети из опекунских, приемных и многодетных семей, а также ребята оставшиеся без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для зимней сказки. Сегодня его гостями стали дети из опекунских, приемных и многодетных семей, а также ребята оставшиеся без родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встретить Новый год в большой компании пригласили 250 ребят из разных уголков страны.
Анжелика на елку в столицу приехала с двумя братьями и сестрой. Впрочем, здесь семья Башуро отнюдь не в полном составе.
Анжелика Башуро:
У нас 10 детей всего, мальчиков 6 и 4 девочки. Мы приехали из Слуцка.
Новый год – самый лучший праздник, уверена Настя. Она из Минска. И еще до начала представления успела познакомиться с любимыми сказочными персонажами.
Анастасия Богуш (Минск):
Новый год это самый лучший праздник в году. Я рада, что попала сюда, тут очень весело. Гирлянды, шарики разноцветные. Я сделала себе фотографию, снежинку.
Новый год для детей – это прежде всего подарки. От имени Президента свой презент получит каждый.
Но здесь, на празднике, приятные сюрпризы не только ждут, но и создают собственными руками. Само собой, для того чтобы потом подарить.
В этой семье подарков принято готовить много. Ксюша со своими братьями и сестрами живет в Логойском районе. В детском доме семейного типа семеро малышей. Сегодня во Дворце Независимости как в городе мастеров. Своими руками учат создавать новогоднюю сказку.
Валентина Слюнченко, мастер вытинанки:
Мы сегодня делаем вот такие ёлочки. Я напечатала готовые узоры, показываю как это надо оформлять.
Тео в образе принца. Нави Бэнд с музыкальным поздравлением. Сказочные персонажи и даже дрессированные собачки. В сегодняшнем представлении – новогодняя классика и самые неожиданные сюжеты.
Екатерина Жилянина, СТВ:
На новогоднее представление пригласили 250 малышей. Во дворец Независимости приехали дети-сироты, многодетные семьи. Это маленькие жители столицы, а ещё Минской и Могилевской областей.
Уже 5 января новогоднее празднование во Дворце Независимости продолжится. Здесь ждут детей из Гомельского, Витебского, Гродненского и Брестского регионов.