В Минске представили программу обучения IT для школьников

Новости Беларуси. Написание программных кодов, веб-дизайн и логические задачи. Теперь шестиклассник может почувствовать себя настоящим программистом.

На выставке педагогического опыта, которая в эти дни проходит в Минске, представлена программа обучения IT для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы ребенок постиг основы инновационных технологий, методы преподавания тоже нужны новые. В арсенале преподавателей самые свежие идеи – игровая форма и даже моделирование стрессовых ситуаций.

Анатолий Косак, заместитель декана факультета компьютерных технологий Института информационных технологий БГУИР:

Задача Академии информатики для школьников – разъяснить детям в игровой форме, что их ожидает в будущем при решении каких-то определенных задач, связанных с IT, попробовать себя в командной работе, попробовать индивидуальные свои качества, логическое мышление.