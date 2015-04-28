Новости Беларусию В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Заявки для участия подали более тысячи организаций. Но до финишной прямой дошли лишь несколько десятков участников.

Победителей определяли в четырёх номинациях. Помимо санитарного состояния и условий труда жюри конкурса большое внимание уделило и такому критерию, как снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.