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В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

28 апреля 2015 18:32
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Новости Беларусию В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Заявки для участия подали более тысячи организаций. Но до финишной прямой дошли лишь несколько десятков участников.

Победителей определяли в четырёх номинациях. Помимо санитарного состояния и условий труда жюри конкурса большое внимание уделило и такому критерию, как снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Предприятия Беларуси # Леонтий Папенок

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