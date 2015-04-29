Прямой эфир

Погода в Беларуси: 29 апреля – штормовое предупреждение

29 апреля 2015 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Непогода возвращается и в Беларусь. Синоптики передали штормовое предупреждение. Сегодня, 29 апреля, практически по всей стране ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели призывают быть предельно внимательными: уходя из дома, следует плотно закрывать окна в квартирах и не оставлять автомобили вблизи деревьев.

Дождливо и ветрено в нашей стране будет и завтра. А к выходным погода начнет постепенно улучшаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
28 апреля 2015 18:32

В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Минск масштабно готовится ко Дню Победы: секреты и особенности оформления города к 9 Мая
28 апреля 2015 18:22

Минск масштабно готовится ко Дню Победы: секреты и особенности оформления города к 9 Мая

11 дней до Великой Победы: войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине
28 апреля 2015 18:08

11 дней до Великой Победы: войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине