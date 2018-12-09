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В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности

09 декабря 2018 12:11
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Новости Беларуси. В Минске представили оригиналы документов, раскрывающих процессы создания белорусской советской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о 1918 и 1919 годах XX века.

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-1

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-3

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-5

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-7

В экспозиции – порядка 100 экземпляров. Это документы Белорусского национального комиссариата, Манифест о провозглашении БССР. Особое значение для ученых имеют анкеты «отцов-основателей» республики – Жилуновича и Червякова, а также воспоминания Евсея Канчера – публициста и политического деятеля.

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-10

Анатолий Великий, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
Гэта дакументы, якія раскрываюць працэс падрыхтоўкі да стварэння БССР. Гэта пытанні і урада, і тэрыторыі, і ўзаемаадносін з суседзямі, і міжнародная абстаноўка.

Абсалютная большасць гэтых дакументаў прадстаўлены ўпершыню. Да, яны недзе друкаваліся, уведзены ў навуковы зварот. Але пабачыць іх.. Гэта маўклівыя сведкі той эпохі, той даўніны.

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-13

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-15

Выставка прошла в рамках масштабной Международной научной конференции, посвященной 100-летию БССР. Напомним, его отметят в первый день нового года.

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-18

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-20

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-22

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-24

В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности-26

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Анатолий Великий # Фотофакт

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