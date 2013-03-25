В Минске появятся 4 бюджетные гостиницы

Новости Беларуси. Четыре бюджетные гостиницы появятся в столице. Строительство новых зданий уже начали на улицах Корженевского, Нарочанской и Кошевого. Вскоре приступят к возведению четвертого отеля на улице Купревича.

Каждая из гостиниц будет рассчитана более чем на 200 человек. В комплексах будет создана вся необходимая инфраструктура – современные номера, комфортные холлы, кафе и паркинг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Это недорогие гостиницы в индустриальном конструктивном исполнении, т.е. в панельном, что позволяет уменьшить затраты на строительство и, как результат, сформировать недорогой тариф на проживание.