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В Минске появятся 4 бюджетные гостиницы

25 марта 2013 19:38
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Новости Беларуси. Четыре бюджетные гостиницы появятся в столице. Строительство новых зданий уже начали на улицах Корженевского, Нарочанской и Кошевого. Вскоре приступят к возведению четвертого отеля на улице Купревича.

Каждая из гостиниц будет рассчитана более чем на 200 человек. В комплексах будет создана вся необходимая инфраструктура – современные номера, комфортные холлы, кафе и паркинг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Это недорогие гостиницы в индустриальном конструктивном исполнении, т.е. в панельном, что позволяет уменьшить затраты на строительство и, как результат, сформировать недорогой тариф на проживание.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Андрей Новиков # ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»

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