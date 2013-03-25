Жители деревни Берники (Витебский район) не живут, а выживают: крыша течет, плитка обваливается, обои в плесени и теплопроводка неисправна

Новости Беларуси. Жители деревни Берники Витебского района не живут, а выживают. В двух многоквартирных домах крыша течет, потолочная плитка обваливается, обои в плесени. В подвалах все сгнило, начиная от труб и заканчивая электропроводкой. В подъезды от запаха не зайти. Переписку с местным коммунальным хозяйством жители ведут который месяц, но результата нет. Людей кормят одними обещаниями.

Медвежью «услугу» сельчанам оказывает местное коммунальное хозяйство. В квартирах этих двухэтажек, состоящих на балансе «Витрайкомхоза», из-за сырости на стенах и потолках уже давно «прописались» грибок и плесень.

Со своими бедами местные жители неоднократно обращались в районное ЖКХ. Доводы людей более чем убедительные. Одни только подвалы чего стоят. В подъезды от запаха не зайти. Но переписка с чиновниками затянулась. Должных мер так и не приняли.

Виктор Падалец, житель деревни Берники:

Сколько обращались, они приезжали и говорили: «Ничего сделать не можем, надо менять трубу». И меняют уже 20 лет.

Котельная в деревне работает с нарушениями: навесов для дров нет, приборы учета тепла неисправны. Теплотрасса - в аварийном состоянии. В некоторых местах вода бьет, как горячий источник. По трубам горячая вода идет от котельной в поселок и дом-интернат. Местные жители шутят: потери тепла такие, что здесь впору ставить теплицы, чтобы выращивать овощи круглый год.

Виктор Котиков, начальник управления Комитета госконтроля Витебской области:

Осмотр действующих теплосетей показал, что на отдельных участках отсутствует тепловая изоляция, а в остальных случаях она слишком ветхая.

Коммунальщики оправдываются: в прошлом году все же частично выполняли работы по текущему ремонту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Цыганков, директор коммунального предприятия «Витрайкомхоз»:

Запланировали ряд мероприятий, и выделены областные деньги по замене почти 70 процентов тепловых сетей. Отремонтировали эти насосы, установили их, и на данный момент они действуют. Сейчас ждем положительной температуры, чтобы прибрать это все, дезинфицировать и какой-то порядок навести.