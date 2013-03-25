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К 2016 году Минск планирует полностью перейти на артезианские источники

25 марта 2013 19:31
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Новости Беларуси. Чистая вода - в свободном доступе. Столица планирует полностью перейти на артезианские источники. Для этого понадобится до 5 лет. 

Сейчас Фрунзенский, Московский и частично Октябрьский районы питаются из Вилейско-Минской водной системы. К 2018-му в городе построят водозабор «Вязынка», что позволит улучшить качество питьевой воды в этих районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Мелешкевич, директор предприятия «Минскводоканал»:
Изменится ситуация с улучшением качества воды. Исчезнет запах, если так прямо говорить по содержанию хлора. Это коснется Московского, Фрунзенского и части Октябрьского района.

# общество # Водоснабжение

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