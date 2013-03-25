Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей в Гродно

Новости Беларуси. Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей работают в Гродно уже полгода и пользуются повышенным спросом. Пенсионеры успешно осваивают компьютер и всемирную паутину.

У пенсионерки Валентины Барановой свободного времени практически нет. В 89 лет бабушка активно занимается спортом, участвует в самодеятельности и музицирует. Недавно появилось ещё одно увлечение: Валентина Петровна решила освоить компьютер. На специальные курсы её пригласила соседка, кстати, тоже пенсионерка.

Валентина Баранова:

Там задания такие - надо, например, напечатать букву. Мне соседка показывает – вот эту нажмите, здесь пробел, всё. Я почувствовала, что от моего возраста никто не шарахается, что мне доступна та же мышка, и я могу что-то напечатать.

Валентина Петровна не пропускала ни одного занятия. Всю информацию старательно конспектировала. Пройденный материал закрепляла дома на ноутбуке сына. Чтобы познать все тонкости работы за компьютером, даже приобрела специальную литературу.

Валентина Баранова:

Первое что я должна была усвоить, как я могу попасть в этот ящик. И всё на первом занятии нам показали, как можно попасть туда и как выйти из этого ящика. Но теперь это для меня не ящик - это сказочный мир, это новая жизнь, новое настроение, новые возможности.

Постепенно бабушка из обыкновенного юзера превратилась в неплохого пользователя. Напечатать документ, отредактировать его для Валентины Петровны уже не составляет никакого труда. На очереди - освоение интернета.

Примеру Валентины Петровны уже последовали десятки пенсионеров и ветеранов войны. Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей действуют в Гродно дважды в неделю. И места расписаны на несколько месяцев вперёд.

Борис Мулов, председатель Совета ветеранов Ленинского района г.Гродно:

Только по Ленинскому району Гродно обучились 22 человека, 4 уже заканчивают. Это уже будет 26. Ещё в списках на обучение только в Ленинском районе 22 человека. 90-летние ветераны идут на эти курсы и потом с благодарностью отзываются, что теперь они компьютеризированы.

Обучение пенсионеров компьютерной грамоте в Гродно приобретает массовый характер. Организаторы шутят, что скоро сидящих у подъезда бабушек станет намного меньше. Самые активные из них переместятся в социальные сети, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.