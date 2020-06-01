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В Минске появились первые парковки для шеринговых велосипедов

01 июня 2020 14:42
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Новости Беларуси. Обозначенные парковки для шеринговых велосипедов начали появляться в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появились первые парковки для шеринговых велосипедов-1

Первое такое место отметили желтой дорожной разметкой на проспекте Дзержинского. Вскоре велопарковки планируют создать на проспектах Независимости и Победителей, а также на Партизанском и улице Притыцкого.

В Минске появились первые парковки для шеринговых велосипедов-4

Это должно помочь упорядочить расположение неиспользуемых велосипедов в центре города, ведь зачастую прокатный транспорт можно увидеть просто на газонах, в цветниках и на тротуарах. Благодаря организованным точкам велосипеды не будут мешать пешеходам и другим любителям экотранспорта при движении по тротуарам.

В Минске появились первые парковки для шеринговых велосипедов-7

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Надо понимать, что точки не будут на слишком большом удалении. Это максимум, наверное, одна остановка, то есть человеку не придется идти три километра, чтобы взять велосипед. Опять же, остается возможность оставлять велосипеды во дворах, просто на магистральных улицах они будут разнесены. Этих точек будет достаточно много, и придется просто подойти к ближайшей из них.

Вопрос планируют решить уже к середине июня. Сейчас же минчане могут проголосовать «за» или «против» такого нововведения.

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Фотофакт

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