Летучая мышь залетела в квартиру к минчанину. Смотрите необычные кадры

Новости Беларуси. К минчанину в квартиру залетела летучая мышь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К минчанину в квартиру залетела летучая мышь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уходя из дома, он оставил окно открытым, а вернувшись, обнаружил рукокрылого. Произошло это в жилом комплексе «Маяк Минска». Специалисты уверяют, что хоть это и большая редкость, но такое возможно.
В Беларуси достаточно большая популяция летучих мышей. Так, только в столице насчитывается около 12 видов. Но контактов с ними все же стоит избегать: летучие мыши могут быть разносчиками различных болезней.