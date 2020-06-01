Летучая мышь залетела в квартиру к минчанину. Смотрите необычные кадры

Новости Беларуси. К минчанину в квартиру залетела летучая мышь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уходя из дома, он оставил окно открытым, а вернувшись, обнаружил рукокрылого. Произошло это в жилом комплексе «Маяк Минска». Специалисты уверяют, что хоть это и большая редкость, но такое возможно.