«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изображения традиционно белорусские, выполненные в виде вытинанки. Работали над ними педагоги Центра творчества детей и молодежи. На украшение территории понадобилось несколько недель.

Ирина Зуенок, методист Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:

Мы долго не думали, сразу возник образ вытинанки – национальное традиционное белорусское творчество, связано с Беларусью, имеет свои традиции. И для выполнения этой работы нам показалось более удобным и интересным. Это не только национальное творчество, но еще это смотрится стильно.

Марина Сингаевская, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:

Самое большое – ушла душа. Мы сюда больше вложили душу, чем материалов, в плане материального значения. Краска была, краску выбирали дорогую, чтобы это было надолго, чтобы радовало больше народа.