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«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове

01 июня 2020 13:35
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Новости Беларуси. Забор городского парка Борисова украсили рисунками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове-1

Изображения традиционно белорусские, выполненные в виде вытинанки. Работали над ними педагоги Центра творчества детей и молодежи. На украшение территории понадобилось несколько недель.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове-4

Ирина Зуенок, методист Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Мы долго не думали, сразу возник образ вытинанки – национальное традиционное белорусское творчество, связано с Беларусью, имеет свои традиции. И для выполнения этой работы нам показалось более удобным и интересным. Это не только национальное творчество, но еще это смотрится стильно.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове-7

Марина Сингаевская, заместитель директора Центра творчества детей и молодежи Борисовского района:
Самое большое – ушла душа. Мы сюда больше вложили душу, чем материалов, в плане материального значения. Краска была, краску выбирали дорогую, чтобы это было надолго, чтобы радовало больше народа.

«Не только национальное творчество, но ещё это смотрится стильно». Посмотрите, как украсили забор парка в Борисове-10

Также в парке обновили клумбы, а еще появились новые малые архитектурные формы.

# Арт-проекты # общество # Ирина Зуенок # Марина Сингаевская # Фотофакт

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