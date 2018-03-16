«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев

Новости Беларуси. Найти делового партнера, бизнес-ангела и даже работу: талантливый минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Найти делового партнера, бизнес-ангела и даже работу: талантливый минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В документе ясно изложены все преимущества открытия бизнеса в белорусской столице. Виртуальный проект включает четыре интерактивные площадки. На одной платформе собрана полная информация о поиске жилья, инвестициях и единомышленниках.
Дмитрий Павич, автор гида:
Я познакомил своих коллег с моим родным городом. Представил дорожную карту и материал для того, чтобы люди приезжали сюда и начинали свое дело.