«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев

Новости Беларуси. Найти делового партнера, бизнес-ангела и даже работу: талантливый минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В документе ясно изложены все преимущества открытия бизнеса в белорусской столице. Виртуальный проект включает четыре интерактивные площадки. На одной платформе собрана полная информация о поиске жилья, инвестициях и единомышленниках.