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«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев

16 марта 2018 18:15
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Новости Беларуси. Найти делового партнера, бизнес-ангела и даже работу: талантливый минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев-1

В документе ясно изложены все преимущества открытия бизнеса в белорусской столице. Виртуальный проект включает четыре интерактивные площадки. На одной платформе собрана полная информация о поиске жилья, инвестициях и единомышленниках.

«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев-4

Дмитрий Павич, автор гида:
Я познакомил своих коллег с моим родным городом. Представил дорожную карту и материал для того, чтобы люди приезжали сюда и начинали свое дело.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Дмитрий Павич

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