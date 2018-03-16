Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание

Новости Беларуси. Во Дворце Республики завершилось торжественное собрание, посвященное юбилею внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале собрались те, кто ежедневно обеспечивает порядок и безопасность нашей страны. Минутой молчания почтили память погибших при исполнении служебного долга.

С поздравлениями приехали иностранные делегации. В том числе из России, Казахстана, Азербайджана и Китая. Всех участников торжества ждал праздничный концерт.