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Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание

16 марта 2018 18:08
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики завершилось торжественное собрание, посвященное юбилею внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание-1

В зале собрались те, кто ежедневно обеспечивает порядок и безопасность нашей страны. Минутой молчания почтили память погибших при исполнении служебного долга.

С поздравлениями приехали иностранные делегации. В том числе из России, Казахстана, Азербайджана и Китая. Всех участников торжества ждал праздничный концерт.

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание-4

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание-6

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание-8

# общество # Фотофакт # Внутренние войска Беларуси

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