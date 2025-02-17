В Минске построят 23 электродома до 2030 года

До 2030-го года в столице «Минскстрой» возведет 23 электродома, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, экспериментальная многоэтажка уже возвышается на улице Выготского. Дом рассчитан на 150 квартир. Он двухсекционный. Высота типового этажа – 3 метра. Вход запланирован с уровня земли, в подъезде два лифта, на первом этаже – колясочные. Здание каркасное. Наружные стены заполнены керамзитобетонными блоками. Сейчас на объекте ведутся чистовые отделочные и электромонтажные работы, устанавливают окна.

Григорий Шаколин, начальник управления капитального строительства ГПО «Минскстрой»:

Электродома представляют собой обеспечение водоснабжением (горячим водоснабжением), так и оборудованы для приготовления пищи. Грубо говоря, вы не только будете управлять температурой в квартире, но вы будете управлять и расходами электроресурсов. Вы полностью управляете своими расходами на обеспечение жизнедеятельности своей квартиры.

На улице Выготского планируют построить 10 электродомов, а в районе улицы Филимонова-Столетова еще 13. Уже ведется поиск подрядчиков для новых объектов. Также параллельно будет возводиться социальная инфраструктура.