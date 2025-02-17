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В 2025-м ожидается запуск работы Медиакомпании Союзного государства

17 февраля 2025 17:29
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Всеобъемлющая информация о белорусско-российском сотрудничестве. Полномасштабный запуск работы Медиакомпании Союзного государства – одна из ключевых задач в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

В 2025-м ожидается запуск работы Медиакомпании Союзного государства-2

Решение об учреждении медиахолдинга Беларусь и Россия приняли в конце 2024 года. Предполагается, что в состав компании войдут четыре действующих СМИ: телеканал, печатные издания и редакция.

Они будут подробно освещать основные аспекты союзной тематики на двух языках. Сейчас специалисты готовят необходимый пакет документов, после чего сформируют руководящий состав и творческий коллектив медийного холдинга. Его запуск ожидают уже в 2025 году.

В 2025-м ожидается запуск работы Медиакомпании Союзного государства-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Запланировано, что будет представительство здесь, в Минске, а базовый офис будет в Москве. Мы должны вместе пройти с коллективом. Помочь коллективу и руководству – акты регистрации, определение юридического адреса, определение места для студии, формирование партнерского пакета взаимодействия с ведущими каналами Беларуси и России.

Еще одной темой встречи стало проведение совместных мероприятий. Стороны обсудили подготовку к празднованию Дня единения народов Беларуси и России, 80-летия Великой Победы, проведение «Славянского базара» и «Купалья» в Александрии.

# Союзное государство # Дмитрий Мезенцев

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