Новости Беларуси. Лучший отряд, командир и комиссар. В Минске подвели итоги студенческого трудового семестра. В этом году из учащихся колледжей и университетов было сформировано более трех тысяч отрядов. Ребята принимали участие в возведении объектов со статусом «Всебелорусская молодёжная стройка», а так же обменивались опытом с коллегами из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Куртки, шевроны, знамёна. Студотрядовская атрибутика - традиция. Эти знаки отличия оттеняют и подчёркивает те ценности, которые хранит молодёжь. Только в этом году в трудовом десанте студенческих отрядов участвовало свыше 60 тысяч человек.

Юрий Юрченко - студент медуниверситета. Он для себя решил: чтобы стать настоящим мужчиной, нужно сразу научиться строить, а уж потом приступать к закладке фундамента собственного дома. Студенческий отряд - хорошее тому подспорье.

Юрий Юрченко, студент Белорусского государственно Медицинского университета:

Опыт должен быть во всем. Любой парень, мужчины должен научиться строить что-то, делать своими руками , а не только сидеть и учить.

Александр Бирюков — комиссар студенческого отряда. На его плечи была возложена ответственность за досуг ребят: концерты, экскурсии, организация праздников. Итог работы — награда с приставкой «лучший в своём деле» и желание в следующем году отправиться в очередной поход.

Александр Бирюков, студент Полоцкого государственного университета:

Летний вечер, гитара, приятная компания, разговоры, новые люди. Со многими мы остаёмся друзьями и приятно, когда ты приезжаешь в студенческий отряд еще раз и встречаешься вместе с ними.

Министр образования Михаил Журавков благодаря всех студотрядовцев за достижения и помощь, отметил, что это золотое время остаётся в памяти на всю жизнь и закладывает определённые привычки.

Михаил Журавков, Министр образования Республики Беларусь:

Я построил свой первый гараж для автомобиля собственными руками. И на даче я до сих пор всё мастерю сам, своими руками. И немаловажный вклад в это вложили строительным отрядам.

Планируется и расширение географии студотрядовского движения. В перспективе командировки в Европу и не только.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения Белорусского Республиканского Союза молодежи:

Мы прорабатываем сегодня Казахстан. Мы сегодня занимаемся поиском рабочих мест и в западной Европе. На сегодняшний день уже есть определенные договоренности о том, что наши волонтеры будут работать в Италии - в Милане. Есть договоренности о том, что наши ребята будут работать на территории Польши.

У современной молодежи свой взгляд на мир и будущее, но остаётся неизменным желанием быть нужным и полезным. Да и что может заменить осознание того, что в одном общем деле ты оставляешь личный след.