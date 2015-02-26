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Белорусы смогут принимать непосредственное участие в контроле за чистотой интернет-пространства

26 февраля 2015 13:35
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Новости Беларуси. Белорусы смогут принимать непосредственное участие в контроле за чистотой интернет-пространства.

26 февраля вступает в силу положение Министерства информации о порядке ограничения доступа к ресурсам, на которых размещены запрещенные для распространения сведения.

В качестве цензора теперь могут выступать не только такие структуры, как МВД или налоговая инспекция, но и рядовые пользователи всемирной паутины, мнение которых будет учитываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Симонович, начальник отдела информационных технологий Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи:
Положением в первую очередь ограничивается доступ к ресурсам, содержащим информацию о распространении наркотиков, информацию о торговле людьми, материал порнографического содержания. Принимает решение Министерство информации о внесении ресурса в список ограниченного доступа. Мы в день получения уведомления вносим идентификатор ресурса в список ограниченного доступа. В свою очередь поставщики интернет-услуг в течение суток должны заблокировать к нему доступ.

# общество # Интернет # Александр Симонович

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