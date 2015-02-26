В Слуцком краеведческом музее открылась выставка рептилий

Новости Беларуси. Змеи, черепахи, лягушки, ящерицы ... Познакомиться поближе с представителями экзотической фауны могут жители и гости Слуцка. Около трех десятков рептилий временно прописались в краеведческом музее. К отдельным посетители могут даже прикоснуться, но многие из представленных существ ядовиты. О каждом живом экспонате в музее расскажут подробно. Здесь же можно наблюдать и за процессом кормления рептилий.

Правда, прежде чем попасть в интересный мир потомков динозавров, необходимо будет пройти инструктаж. Впрочем, правила поведения просты: без разрешения не стучать по стеклу, не засовывать пальцы в клетки с крысами и вести себя спокойно, чтобы не вспугнуть животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.