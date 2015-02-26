127-килограммового сома выловили рыбаки на севере Италии

Новости Италии. Гигантского сома выловили братья-близнецы Дино и Дарио Феррари. Вес рыбы – более 127 кг, длина – 2 метра 70 см.



Необычный улов вмиг сделал братьев Феррари местными знаменитостями.

А сома журналисты уже назвали «монстром реки По», по названию водоема, в котором обитала рыба.

Братья Феррари, рыбаки:

Чтобы поймать такую рыбу, нужно не только много терпения, но и физической силы. Мы боролись около 40 минут, чтобы вытащить этого сома из воды.

По данным британского издания Telegraph, пойманный сом является одним из самых крупных представителей своего вида. Навскидку, этой рыбе около 30 лет.

Невероятный улов и ещё более невероятный исход рыбалки. На Днепре летом прошлого года гомельчанин поймал сома весом 58 килограммов.

Однако ограничился фотосессией и позированием с уловом перед любительской видеокамерой. После чего рыбу отпустили восвояси.

Житель Гомеля Дмитрий Лебедев вот уже шесть лет с друзьями ловит рыбу. Неизменно на Днепре. Своё место, свои секреты – и результат не заставил себя ждать. Измотанную в схватке рыбу несколько взрослых мужчин с трудом подняли на борт катера. Тогда-то и пришло понимание, что экземпляр мягко сказать трофейный. Подробности читайте здесь.