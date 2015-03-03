В Минске подвели итоги республиканской акции «Безопасность в каждый дом»

Предупрежден – значит вооружен! В столице подвели итоги республиканской акции «Безопасность в каждый дом». К слову, красочное шоу и праздничный концерт определили и победителя конкурса «Как позвонить спасателям?». Оригинальное селфи каждый желающий мог отправить на сайт МЧС. Правда, с условием – принимались только фото на фоне номера службы спасения.

Павел Филимонов, начальник центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:

Каждая наша профилактическая акция, которую проводят наши сотрудники МЧС, направлена на предупреждение пожаров и гибели от них людей. Акции мы проводим ежемесячно. Все зависит от сезонности. Что касается нашего конкурса, который мы провели в рамках нашей акции «Сделай селфи на фоне номеров 101,112». Это можно было использовать номера домов, квартир, все, что угодно. Мы дали здесь полную возможность для фантазии. Но, конечно, определен победитель. Спасибо всем гражданам нашей столицы, что поучаствовали в нашей акции.

Из сотни приславших фото выбрали лучшее. Оригинальная «себяшка» одной из участниц, пришлась по вкусу жюри: девушка сфотографировала себя рядом с рекламой МЧС. Приз победителю – посещение «Музея огня» и сертификат одного из картинг-клубов Минска.

Примерить экипировку спасателей, сфотографироваться на память, а главное, получить необходимую информацию на случай опасности - смогли все, кто не поленился. Самых маленьких также нашли, чем увлечь: обучающие игры в детской комнате, раскрашивание лица в пожарном стиле, а также забавные шарики в подарок. А хорошо ли, что проводятся такие мероприятия?

Где и когда настигнет угроза, не знает никто. Поэтому всегда находитесь в режиме «осторожно, это может быть опасно». Следите за собой и за теми, кто рядом. Берегите себя и своих близких.