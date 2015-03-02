Отказываться от мусоропроводов в новостройках Минска будут уже на этапе проектирования

Новости Беларуси. В новостройках Минска не будет мусоропроводов – от них планируют отказаться уже на этапе проектирования. Ненужный, по мнению специалистов, элемент в доме все еще предусматривается по проекту, однако чаще всего заваривается и стоит без надобности.

Только за последние два года в Минске было закрыто около 300 мусоропроводов. Делается это только с согласия жильцов, но далеко не все относятся к такому решению положительно.

Окончательную точку в споре архитекторов, застройщиков и жильцов планируется поставить в ближайшее время, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Конечно, это будут удобства, наверное, улучшение санитарного состояния подъезда. Если человек будет выносить мусор из квартиры уже на улицу, то, наверное, быстрее приучится к тому, чтобы сортировать, а не просто выбрасывать в один ящик.