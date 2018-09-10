В Минске подвели итоги конкурса по благоустройству

Новости Беларуси. 10 сентября в Минске назвали победителей конкурса на лучшее благоустройство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только чтобы объехать полсотни адресов жюри потратило не один день. Красотой о себе заявили школы, университеты, больницы, предприятия торговли и промышленной сферы. Победителей выбирали в 7 номинациях.

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Это лучшее учреждение образования, где детский сад по Лобанка, занял первое место. Учреждение здравоохранения в Заводском районе – 10-я больница, заняла первое место. В номинации «Лучшее предприятие» – тракторный завод, лучший объект торговли – усадьба по улице Филимонова.

По результатам лучшим районом признан Центральный. В тройке лидеров также Заводской и Фрунзенский.