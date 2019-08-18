В Минске подвели итоги хакатона Engineering Jam, направленного на цифровизацию образования в Беларуси
Новости Беларуси. Электронный дневник, онлайн-домашка и интерактивные контурные карты. 18 августа в Минске завершается третий хакатон Engineering Jam, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования
В 48-часовом айтишном марафоне приняли участие представители учебных заведений страны. Все проекты направлены на цифровизацию образования.
Корреспондент Яна Шипко с подробностями.
Около сотни участников 48 часов напролет в свой выходной готовы бесплатно работать, чтобы сделать жизнь лучше. Социальные хакатоны – своеобразное волонтерство в IT-кругах. На этот раз тема – цифровизация сферы образования.
Павел Либер, старший директор департамента EPAM:
Это хорошая социальная история. Это совершенно не коммерческая история. Наши инженеры помогают сегодня сфере образования, помогают сделать жизнь вокруг себя лучше. Мы в свою очередь имеем возможность, как компания, влиять на то, что происходит у нас в Беларуси.
Анастасия Овчинникова, дизайнер:
Мы – не герои. Мы – люди, которые хотят понять свой уровень: не только по работе, но и по общению с такими же людьми, которые готовы сделать что-то лучшее друг для друга.
Всего 16 идей. Их выбирали из 300 заявок от самих работников образования. Они же выступили и менторами. Так что проекты жизненные: от интерактивных карт для уроков географии и электронного школьного меню до платформы для абитуриентов и даже приложения против буллинга. Своеобразная скорая психологическая помощь для школьника.
Светлана Волкова, дизайнер:
Ребенок может выбрать себе собеседника виртуального с помощью небольших видеороликов и «вайнов». Ребенок будет понимать, какая у него проблема и как ее решить. Таким образом будет вырабатывать какую-то адекватную стратегию.
Стирали лезвием плохие оценки в школьном дневнике?! Современным детям такая мысль не придет. Ведь все в электронной плоскости: успеваемость, прогулы и даже прогнозирование четвертных оценок – в чат-боте «электронный дневник».
А этот портал – для онлайн-домашки. Вызовут или не вызовут к доске, а знания каждого ученика учитель сможет мониторить индивидуально.
Александр Цецерский, инженер-программист:
Очень важно, чтобы учитель понимал, что система нацелена не на то, чтобы наказать тех, кто не выполнил, а именно чтобы понять, что с этим учеником нужно дополнительно заниматься, а с отличниками идти дальше.
Марафон полезных идей подводит итоги. После все разработки безвозмездно передадут заинтересованным учреждениям образования. Как показывает практика, в жизнь они внедряются активно. Так, после первых двух хакатонов Engineering Jam белорусские ученые, например, уже используют приложение по трекингу птиц, а Белпочта – чат-бот для отслеживания посылок.