В Минске подвели итоги хакатона Engineering Jam, направленного на цифровизацию образования в Беларуси

Новости Беларуси. Электронный дневник, онлайн-домашка и интерактивные контурные карты. 18 августа в Минске завершается третий хакатон Engineering Jam, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования

В 48-часовом айтишном марафоне приняли участие представители учебных заведений страны. Все проекты направлены на цифровизацию образования. Корреспондент Яна Шипко с подробностями. Около сотни участников 48 часов напролет в свой выходной готовы бесплатно работать, чтобы сделать жизнь лучше. Социальные хакатоны – своеобразное волонтерство в IT-кругах. На этот раз тема – цифровизация сферы образования.

Павел Либер, старший директор департамента EPAM:

Это хорошая социальная история. Это совершенно не коммерческая история. Наши инженеры помогают сегодня сфере образования, помогают сделать жизнь вокруг себя лучше. Мы в свою очередь имеем возможность, как компания, влиять на то, что происходит у нас в Беларуси.

Анастасия Овчинникова, дизайнер:

Мы – не герои. Мы – люди, которые хотят понять свой уровень: не только по работе, но и по общению с такими же людьми, которые готовы сделать что-то лучшее друг для друга. Всего 16 идей. Их выбирали из 300 заявок от самих работников образования. Они же выступили и менторами. Так что проекты жизненные: от интерактивных карт для уроков географии и электронного школьного меню до платформы для абитуриентов и даже приложения против буллинга. Своеобразная скорая психологическая помощь для школьника.

Светлана Волкова, дизайнер:

Ребенок может выбрать себе собеседника виртуального с помощью небольших видеороликов и «вайнов». Ребенок будет понимать, какая у него проблема и как ее решить. Таким образом будет вырабатывать какую-то адекватную стратегию.

Стирали лезвием плохие оценки в школьном дневнике?! Современным детям такая мысль не придет. Ведь все в электронной плоскости: успеваемость, прогулы и даже прогнозирование четвертных оценок – в чат-боте «электронный дневник». А этот портал – для онлайн-домашки. Вызовут или не вызовут к доске, а знания каждого ученика учитель сможет мониторить индивидуально.

Александр Цецерский, инженер-программист:

Очень важно, чтобы учитель понимал, что система нацелена не на то, чтобы наказать тех, кто не выполнил, а именно чтобы понять, что с этим учеником нужно дополнительно заниматься, а с отличниками идти дальше.