До +31°C, но с грозами. В Беларусь в начале недели вернётся жара

Новости Беларуси. В понедельник, 19 августа, в Беларусь вернется жара.

По информации Белгидромета, ночью температура воздуха составит от +10°C по востоку страны до +18°C по западу. Ночью и утром слабый туман.

Днем ожидается от +23 до +29 градусов тепла. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до +31°C.

По северо-западу местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Объявлен желтый уровень опасности.