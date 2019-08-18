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До +31°C, но с грозами. В Беларусь в начале недели вернётся жара

18 августа 2019 12:17
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Новости Беларуси. В понедельник, 19 августа, в Беларусь вернется жара.   

По информации Белгидромета, ночью температура воздуха составит от +10°C по востоку страны до +18°C по западу. Ночью и утром слабый туман.  

Днем ожидается от +23 до +29 градусов тепла. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до +31°C.  

По северо-западу местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Объявлен желтый уровень опасности.  

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество

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