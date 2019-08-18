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Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования

18 августа 2019 13:00
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Новости Беларуси. Электронный дневник, онлайн-домашка и интерактивные контурные карты. Над будущим сферы образования задумались белорусские программисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования-1

18 августа в Минске завершается третий хакатон Engineering Jam. Его проводит резидент ПВТ – компания ЕРАМ. На этот раз 48-часовой айтишный марафон тематический – идеи для проектов предлагали представители учебных заведений страны. Они же стали и менторами.

Все проекты направлены на цифровизацию образования. Например, мобильное приложение с дополнительными материалами к урокам, электронное меню для школ и даже виртуальная реальность как средство борьбы с буллингом.

Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования-4

Электронный дневник и интерактивные контурные карты: какие идеи предложили на хакатоне Engineering Jam для сферы образования-6

# It-технологии # общество # Фотофакт

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