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28 апреля в Гродно встречали поезд «Цветы Великой Победы»

28 апреля 2015 18:05
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Новости Беларуси. Назад в Победный день! 28 апреля железнодорожный вокзал Гродно окунулся в атмосферу окончания Великой Отечественной войны! Горожане встречали поезд «Цветы Великой Победы», который отправился 24 апреля с Центрального вокзала Минска, чтобы проехать по местам боёв за освобождение Беларуси.

В Гродно состав пробудет почти до полуночи, так что горожане смогут посетить импровизированный музей в одном из вагонов поезда и увидеть образцы советской военной техники. Следующей остановкой станет Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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