28 апреля в Гродно встречали поезд «Цветы Великой Победы»

Новости Беларуси. Назад в Победный день! 28 апреля железнодорожный вокзал Гродно окунулся в атмосферу окончания Великой Отечественной войны! Горожане встречали поезд «Цветы Великой Победы», который отправился 24 апреля с Центрального вокзала Минска, чтобы проехать по местам боёв за освобождение Беларуси.

В Гродно состав пробудет почти до полуночи, так что горожане смогут посетить импровизированный музей в одном из вагонов поезда и увидеть образцы советской военной техники. Следующей остановкой станет Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.