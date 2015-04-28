11 дней до Великой Победы: войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине

Новости Беларуси. 11 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 28 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине. Они заняли северо-западную часть городского района Шарлоттенбург, западную часть района Моабит и восточную часть района Шёнеберг.

Тем временем войска 1-го Украинского фронта вели упорные бои в юго-западной части Берлина и овладели несколькими районами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.