Прямой эфир

11 дней до Великой Победы: войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине

28 апреля 2015 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 28 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта продолжают бои в Берлине. Они заняли северо-западную часть городского района Шарлоттенбург, западную часть  района Моабит и восточную часть района Шёнеберг.

Тем временем войска 1-го Украинского фронта вели упорные бои в юго-западной части Берлина и овладели несколькими районами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля в Гродно встречали поезд «Цветы Великой Победы»
28 апреля 2015 18:05

28 апреля в Гродно встречали поезд «Цветы Великой Победы»

10 тысяч писем Победителям со всей Беларуси — итоги акции «Письмо Победителю»
28 апреля 2015 18:01

10 тысяч писем Победителям со всей Беларуси — итоги акции «Письмо Победителю»

Самые сексуальные женщины планеты (+много фото)
28 апреля 2015 14:16

Самые сексуальные женщины планеты (+много фото)