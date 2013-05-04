Мата Хари. Как дочь владельца шляпного магазина прошла путь от прославленной танцовщицы до немецкого шпиона

Больше всего она любила роскошь и красивых мужчин в военной форме. Манящая, чувственная, экзальтированная. Была необыкновенно красивая, смуглая, темноглазая, с совершенно потрясающей фигурой. Стала прославленной танцовщицей, на танцы которой съезжалась посмотреть вся Европа, хотя танцевала, говорят, довольно посредственно.

Я не знаю другой женщины в XX веке, о которой было бы написано и сказано столько, сколько о ней, а сколько фильмов поставлено, и какие актрисы в них сыграли: Жанна Моро, Аста Нильсен, Грета Гарбо. Кем она действительно была – самой знаменитой куртизанкой прошлого века. Одним искусством владела она в совершенстве – это искусством соблазнения мужчин, на которых она действовала, как опиум. Тут ей не было равных: умная, коварная, немного взбалмошная, интриганка и авантюристка, танцовщица и шпионка, женщина, имя которой стало нарицательным. Не великая, но знаменитая. Мата Хари.

Мата Хари. Ее жизнь – приключенческий роман, настоящий театр, но она немного заигралась и потому погибла, когда ей был всего 41 год. Мне лично эта артистка несколько напоминает мифическую Соломею: то же вероломство, коварство, та же любовь к танцам. Почему ее танец, столь далекий от совершенства, имел такой невероятный успех, неужели только потому, что она стала первой на сцене артисткой, которая стала раздеваться. В то время была еще одна известная танцовщица – американка, босоножка Айседора Дункан. Она тоже любила себя обнажать, но танцевала всегда в полупрозрачных хитонах. А Мата Хари пошла дальше.

Мне всегда странно и не понятно, почему она выступала не только в частных салонах, но и на самых прославленных европейских сценах, как, например, в театре Монте-Карло или в Ла Скала в Милане. На этих сценах выступали великие артисты: Федор Шаляпин, Анна Павлова и она. Это для меня загадка. Но, тем не менее, публика на ее выступление ломилась. Это была странное, интересное действо: вся сцена была усыпана лепестками роз, во время танца она постепенно раздевалась, последней падала набедренная повязка, правда, грудь артистка никогда не обнажала. Почему? Скажу чуть позже.

В ее танце ничего не было особенного, но он почему-то гипнотизировал публику, особенно мужчин. Рушились карьеры, семьи, крахом шли огромные состояния, министры, банкиры, члены правительства, даже два монарха. Два великих композитора Джакомо Пуччини и Жюль Массне тоже были без ума от этой женщины. Они дарили ей роскошные подарки, сочиняли для нее музыку. Массне даже хотел написать балет, но когда у них закончились деньги, она просто отвергла их.

Так как жизнь этой женщины давно стала легендой, понять, что было правдой и что ложь, совершенно невозможно. Тем более она сама любила выдумывать про себя небылицы, была настоящей королевой пиара. Например, что она родилась в Индии, что училась танцевать в буддистских храмах, что была индийской княжной – все это неправда.

Она родилась в Голландии в 1876 году. Ее настоящее имя – Маргарета Зеле. Ее отец имел шляпный магазин. Девочка училась в хорошей школе, изучала иностранные языки, училась музыке, но когда ей было 13 лет, отец разорился, вскоре умер. Ее отправили к крестному, так она продолжила свою учебу – решили, что она станет воспитательницей детей. Более неподходящей для нее профессии и представить трудно. А потом она стала откровенно кокетничать, строить глазки директору гимназии. Разразился скандал и Маргарете пришлось уйти из школы. На этом обучение ее закончилось.

Ей хотелось как можно скорее стать самостоятельной, уйти от опеки взрослых. Едва исполнилось 18 лет, она вышла замуж по объявлению за Рудольфа Мак-Леода. Он был почти в два раза старше, не красив, лысоват, служил офицером и отличался крайне буйным нравом: пил, гулял и иногда даже поколачивал молодую красивую жену. Мужа она не любила, но когда его отправили на Восток в Индонезию, поехала вместе с ним. У них появились дети: мальчик и девочка. А потом случилось горе. Служанка отравила детей. Это была ее месть, так как хозяин ей угрожал заряженным пистолетом. Мальчик умер, а девочку, которой был только год, удалось спасти.

Супруги поняли, что совместной жизни дальше не будет. Тем не менее, они возвращаются домой. Они все равно развелись, девочка осталась с отцом, а Маргарета решила уехать в город своей мечты – в Париж – за счастьем и новыми приключениями. И приезжает в этот город любви без гроша в кармане, без знакомых, без профессии. Но она не пропадет, а дочь и мужа не увидит больше никогда.

Приехав в Париж, Мата Хари решает, что будет зарабатывать себе на жизнь своим красивым телом – будет работать натурщицей, но за это платят очень мало, и художник, к которому она приходит, отвергает ее: говорит, что у нее слишком плоская грудь. И она, которая никогда не отличалась робостью и была всегда чрезвычайно раскованна, начинает по этому поводу очень комплексовать. И говорят, что это была одна из причин, почему, танцуя, она всегда закрывала свою грудь. Так как с натурщицей ничего не получилось, она решает, что будет танцовщицей. Ее пластичное, загорелое, красивое тело будет очень красиво смотреться в восточных танцах.

Экзотика, Восток в начале прошлого века были в моде. Вот теперь она действительно пожалела, что, находясь в Индонезии, не училась хорошо танцевать восточные танцы в буддистских храмах. У нее была замечательная память и она хорошо запомнила движения восточных танцовщиц. Вот тут она и придумала себе легенду, что она индийская принцесса.

Первое выступление Маты Хари состоялось в январе 1905 года в одном салоне на благотворительном вечере. Успех превзошел все ожидания. На следующий день весь Париж говорил о новой звезде. Газеты написали, что чары танцовщицы действуют магически и что, даже оставаясь неподвижной, она околдовывает зрителей. В ней загадочным было все, даже имя, которое она себе придумала. Мата Хари – «Око утренней зори».

Она как бы перефразировала известное выражение «Шерше ля Фам» – «Ищите женщину». Правда, в ее случае нужно было искать мужчин, потому что мужчины помогли ей покорить Париж. Она стала содержанкой, за возможность любить себя брала деньги, и не малые. И стала в Париже не только самой дорогой танцовщицей, но и самой дорогой куртизанкой. Приехав нищей, она уже имела роскошный дом под Парижем и лучший в этом городе экипаж.

Первым, кто пал к ее ногам и очень ей помог вначале, был богатый промышленник Эмиль Гимэ. Любитель антиквариата, владелец и создатель первого Музея восточного искусства, он был не молод, у него была семья и больное сердце. В Мату Хари он влюбился с первого взгляда и ради нее забросил все дела, оставил семью, а потом разорился, и она его безжалостно бросила.

Потом был банкир, потом – шоколадный король. Она легко переходила из объятий одного мужчины к другому. А те просто обезумели от счастья и любви к ней, бросали ей свои сердца и свои кошельки. Кошельки она любила гораздо больше.

Говорят, в Париже был только один мужчина, который, посмотрев выступление Маты Хари, остался совершенно равнодушным к ее чарам. Это был журналист Франсуа де Нион. Он раздобыл где-то сведения, что все, что рассказывает про себя Мата Хари, ложь. Никакая она не индийская танцовщица, и ее танцы совершенно не похожи на те, настоящие, религиозные. Журналист уже готовил свое сенсационное разоблачение, правда, сделать это было довольно не просто, потому что весь кабинет министров Франции был у Маты Хари в друзьях. Но ей и не пришлось прибегать к их помощи, в этом поединке она справилась сама. Как? Подарила несносному журналисту ночь любви.

Это было невероятно: за каких-то два года она стала самой обсуждаемой и самой дорогой танцовщицей в Европе. Она полюбила шикарные туалеты, у нее были роскошные украшения, она все теперь могла себе позволить. В каждой лавчонке продавались открытки с ее изображением, появились сигареты от Маты Хари. В Париже она стала законодательницей мод. Стоило ей появиться в бархатном платье с огромной муфтой, на следующий день все парижские модницы стремились заказать себе такую же муфту. А потом у нее появилось роскошное синее очень узкое платье, отделанное мехом шиншиллы. И что вы думаете? Спрос на этот мех возрос сразу в несколько раз.

Было забавно, когда во Франции решили ввести закон, запрещающий появляться актрисам на сцене в обнаженном виде. Этот закон коснулся всех, только не Мату Хари. Почему? Была оговорка: она – представительница востока и ее танцы, мол, религиозные. Однажды, когда она танцевала в Миланском театре Ла Скала, молодой красивый дирижер, не дожидаясь конца представления, бросился на сцену, упал перед ней на колени и стал целовать ее ноги. Может быть, действительно, она обладала искусством гипноза.

Перед началом Первой мировой войны что-то произошло и выступления Маты Хари не вызывали тот восторг, который вызывали всегда. И стало меньше денег, а деньги она любила всегда и не только потому, что была транжиркой, она стала играть в карты и довольно много проигрывала. Правда, когда она была в Германии, в ее жизни появился настоящий кронпринц Вильгельм. Богатый, знатный, она вообще подумывала о том, а не выйти ли ей за него замуж. Ей давно хотелось породниться с коронованными особами. Но война помешала всем ее планам.

Первая мировая война вообще стала для Маты Хари катастрофой. Она уже не могла жить так, как привыкла жить раньше: свободно и легко перемещаться по разным странам, останавливаться в самых дорогих отелях. Полиция стала интересоваться ее спутниками. В это время она писала нежные письма своему Вильгельму, а их читала немецкая разведка. Об этой порочащей связи узнал кайзер Германии и решил во что бы то ни стало разлучить своего сына с этой танцоркой. К артистке отправился немецкий полковник фон Мирбах. И, говорят, очень легко завербовал Мату Хари. Она стала агентом немецкой разведки.

Одни утверждают, что она была великолепным агентом, очень точно выполняла все задания: ей очень доверяли французские офицеры, которые были ее любовниками. Только странно, что она их совсем не жалела, ведь по законам военного времени за любую утечку информации полагалась смерть. А другие говорили, что никакой шпионкой она не была, ее никогда не интересовало расположение войск, ни время и место боя. Что эту женщину интересовали только любовь и развлечения.

Когда говорят, что Мата Хари никогда и никого не любила, не верьте этому. У нее была любовь. Русский офицер, аристократ, молодой и красивый, знатного происхождения Вадим Маслов. Они познакомились во Франции. Корпус, в котором он служил, был отправлен во Францию. В одном из боев он попал под газовую атаку, повредил легкие и потерял один глаз. И Мата Хари, несмотря на все, устремилась к любимому. Госпиталь находился в прифронтовой зоне, и именно тогда на нее обратили внимание и сказали, что она немецкая шпионка, французские службы.

В Париже одно из моих любимых мест – это уличное кафе при Гранд-Отеле на центральной площади. Я смотрю на окна отеля и думаю, за каким же окном тогда, почти 100 лет назад, в 1916 году, происходило свидание Маты Хари и Вадима Маслова.

Он вырвался на несколько дней в Париж в отпуск. Как они были счастливы. Это потом уже будут ранения и тогда, обезумев от горя и желания, как можно скорее увидеть любимого, она устремится в эту прифронтовую зону в госпиталь, где и состоится ее разоблачение. Из-за этой поездки к любимому она предстанет перед военным судом.

Мата Хари всегда была несколько легкомысленна и беспечна и не обратила внимания на слова предупреждения Вадима: ему, мол, сказали в русском посольстве, чтобы он держался подальше от нее, немецкой шпионки.

В феврале 1917 года Мату Хари арестовали. 8 месяцев она провела в тюремной камере. Впервые в жизни она растерялась, впервые она не знала, что ей делать. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь ее защитил. И защитники найдутся: каждый из выступающих на суде, кроме одного, будет утверждать, что Мата Хари к шпионской деятельности отношения не имеет. А один ее старинный друг, адвокат 75 лет, будет говорить, что она ждет от него ребенка. Но над этим заявлением только посмеются.

Единственного, кого Мата Хари ждала в суде – Вадима Маслова. Она думала, что он обязательно придет и станет ее защитником, но он в суд так и не приехал. И когда она поймет, что всю эту любовь она выдумала сама и что он никогда и не собирался на ней жениться, жить ей станет не интересно. И она перестанет бороться за свое освобождение.

Все судебное дело было сфабриковано, а вердикт известен заранее. Французская армия терпела одно поражение за другим, а военноначальникам нужно было оправдаться перед народом. Вот и придумали, что во всем виновата она, немецкая шпионка Мата Хари.

В последнюю ночь в камере она написала Вадиму Маслову письмо на шести страницах. Следующий ранним октябрьским утром 1917 года ее привезли в Венсенский лес, где должен был состояться расстрел. Она очень хорошо выглядела, на ней было светлое платье, шляпа с вуалью и длинные белые перчатки. Перед расстрелом, как и положено, ей дали выпить немного вина. Она попросила не закрывать глаза черной повязкой: хотела видеть своих убийц. Когда она упала на землю, был контрольный выстрел в висок. Так как тело никто из родственников не востребовал, его отдали анатомический театр. А что Вадим Маслов? Когда война закончилась, от постригся в монахи.

Никогда не думала, что буду делать программу о куртизанке. Но это была необыкновенная, роковая женщина, которая, не обладая никакими талантами, заставила говорить о себе всю Европу. Всю свою недолгую жизнь она играла разные роли: танцовщицы, авантюристки, куртизанки, шпионки. Даже на казнь взошла, как на сцену. Почему мир так волнует ее судьба? В этом тоже есть тайна, загадка, разгадки которой нет.

Элеонора Езерская

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