В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ

На предстоящих выходных в Минске перекроют часть проспекта Дзержинского в связи с ремонтными работами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Въезд и выезд из столицы по оживленному брестскому направлению будут ограничены. 19 и 20 июля на проспекте будут вестись ремонтные работы, поэтому транспорт вынужден будет идти в обход.

Андрей Илларионов, заместитель директора – главный инженер государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Каждый день будет в каком-то роде своя схема движения пассажирского транспорта. Это зависит от того, на какой (четной либо нечетной) стороне движения будут осуществляться ремонтные работы. Особое внимание хотелось бы обратить на 20-е число, ориентировочно около 10 часов утра. В это время планируется уже завершить работы на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Дзержинского. И в зависимости от того времени, как они закончатся, произойдет его открытие.

Так, с 5 утра 19 июля на период выполнения работ по нечетной стороне проспекта Дзержинского (от МКАД до Космонавтов) движение 10-го троллейбуса от Диспетчерской станции «Малиновка-4» организуется по улицам Есенина, Рафиева, проспектам Любимова и Газеты «Правда», затем по Голубева, Дзержинского и далее по маршруту. В обратном направлении – без изменений. Также будут скорректированы маршруты ряда автобусов.