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В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ

18 июля 2025 17:40
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На предстоящих выходных в Минске перекроют часть проспекта Дзержинского в связи с ремонтными работами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Въезд и выезд из столицы по оживленному брестскому направлению будут ограничены. 19 и 20 июля на проспекте будут вестись ремонтные работы, поэтому транспорт вынужден будет идти в обход.

В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ-2

Андрей Илларионов, заместитель директора – главный инженер государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:
Каждый день будет в каком-то роде своя схема движения пассажирского транспорта. Это зависит от того, на какой (четной либо нечетной) стороне движения будут осуществляться ремонтные работы. Особое внимание хотелось бы обратить на 20-е число, ориентировочно около 10 часов утра. В это время планируется уже завершить работы на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Дзержинского. И в зависимости от того времени, как они закончатся, произойдет его открытие.

В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ-4

Так, с 5 утра 19 июля на период выполнения работ по нечетной стороне проспекта Дзержинского (от МКАД до Космонавтов) движение 10-го троллейбуса от Диспетчерской станции «Малиновка-4» организуется по улицам Есенина, Рафиева, проспектам Любимова и Газеты «Правда», затем по Голубева, Дзержинского и далее по маршруту. В обратном направлении – без изменений. Также будут скорректированы маршруты ряда автобусов.

В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ-6

20 июля после открытия улицы Космонавтов (ориентировочно с 10:00) на период выполнения работ по четной стороне проспекта Дзержинского 10-й троллейбус будет следовать от ДС «Малиновка-4» по улицам Есенина, Рафиева, проспекту Любимова и Газеты «Правда», затем по улицам Голубева, проспекту Дзержинского и далее по маршруту. А в направлении ДС «Малиновка-4» – по проспектам Дзержинского и Любимова, улицам Рафиева и Есенина.

В Минске перекроют часть проспекта Дзержинского из-за ремонтных работ-8
# Транспорт Беларуси # Дорожное движение

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