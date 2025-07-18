Владимир Кухарев прибыл с визитом в Китай для расширения межрегионального взаимодействия

Минск и Циндао планируют углубить сотрудничество. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев прибыл с визитом в Китай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Состоялись переговоры с председателем комитета Народного консультативного политического совета Китая города Циндао Мэном Цинбином.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшие планы по реализации соглашения об установлении партнерских отношений. Также в программе визита заседание рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Циндао.

Кроме того, наша делегация примет участие в церемонии открытия международного месяца дружбы городов-побратимов Циндао, где планируется подписание меморандума об углублении сотрудничества между городами.