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Владимир Кухарев прибыл с визитом в Китай для расширения межрегионального взаимодействия

18 июля 2025 17:35
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Минск и Циндао планируют углубить сотрудничество. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев прибыл с визитом в Китай, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Состоялись переговоры с председателем комитета Народного консультативного политического совета Китая города Циндао Мэном Цинбином.

Владимир Кухарев прибыл с визитом в Китай для расширения межрегионального взаимодействия-2

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшие планы по реализации соглашения об установлении партнерских отношений. Также в программе визита заседание рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Циндао. 

Кроме того, наша делегация примет участие в церемонии открытия международного месяца дружбы городов-побратимов Циндао, где планируется подписание меморандума об углублении сотрудничества между городами.

# Владимир Кухарев # Международное сотрудничество # Беларусь-Китай

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