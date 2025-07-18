69 белорусок награждены Орденом Матери

69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей награждены Орденом Матери. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, строительной отрасли и лесного хозяйства. А еще торговли, связи, образования, здравоохранения, социального обслуживания и домохозяйки.

Эти женщины разных возрастов и профессий, но всех их объединяет одно – безграничная любовь к своей семье.