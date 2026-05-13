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В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых

13 мая 2026 08:56
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По информации Национального правового интернет-портала, в Минске получили названия восемь остановочных пунктов. Также одна остановка сменила свое название.

В Минске переименовали остановку транспорта и появилось еще восемь новых-1

Фото: pixabay

Остановки на подъездной дороге к кладбищу «Лесное» в направлении разворотного кольца и в направлении Смиловичского тракта будут называться «Кладбище «Лесное». Южный вход» («Могілкі «Лясныя». Паўднёвы ўваход»).

Остановочный пункт на улице Нововиленской в направлении переулка Червякова, который находится недалеко от здания №63, получил название «Нововиленская» («Нававіленская»).

Еще две остановки на данной улице стали называться «Предприятие «Милавица» («Прадпрыемства «Мілавіца»). Они находятся за перекрестком с улицей Новаторской в направлении улицы Орловской и за перекрестком с улицей Щедрина в направлении улицы Новаторской.

Получили названия также две остановки, расположенные на этой же улице за перекрестком с переулком Червякова. Одна - в направлении улицы Орловской, вторая - в направлении улицы Борковской. Они называются «Левада» («Левада»). 

Наименование «Павлины Медёлки» («Паўліны Мядзёлкі») присвоено одному из остановочных пунктов на улице с соответствующим названием. Остановка располагается в направлении улицы Ивана Баграмяна за перекрестком с улицей Павла Масленикова. 

Один из остановочных пунктов Минска сменил название. Речь идет об остановке «АТС» («АТС»), которая находится на улице Сергея Есенина в направлении улицы Рафиева. Теперь она называется «Школа № 209» («Школа № 209»).

# Транспорт Минска # транспорт

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