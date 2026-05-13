Флагман технического образования! В БНТУ назвали популярные факультеты, которые востребованы у абитуриентов

Ольга Бурлакова, ведущая: Вступительная кампания в разгаре. На какие технические специальности сегодня обращают внимание больше всего абитуриенты? На какие вы бы посоветовали обратить свой взор?

Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:

Однозначно могу сказать, что на все наши специальности стоит обратить внимание, каждая из этих специальностей будет востребована для отдельно взятого абитуриента. В подтверждение моих уверенностей могу сказать, что в прошлом году конкурс по 95 % специальностям уже был сформирован за два или же за один день до окончания подачи заявлений, что свидетельствует о такой востребованности и популярности среди абитуриентов.

Конечно, оценивая специальность каждую в отдельности, появляются другие краски, показатель – проходной балл. Согласитесь, он тоже информирует абитуриента о востребованности, популярности. И здесь бы я назвал три направления, не отдельно взятые специальности, а направления, в которых этот проходной балл от 350 и выше. Подчеркиваю, для технических специальностей это высокие баллы. Это энергетический факультет со своими специальностями, это факультет информационных технологий и робототехники, строительный факультет.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Новые специальности появятся в этом году?

Андрей Сафонов:

В этом году у нас открыт набор, будет организовано обучение по специальности дорожно-строительные машины и подъемно-транспортное оборудование. Не хочу сказать, что эта специальность открыта с нуля и является принципиально новой. Безусловно, похожие специальности с похожими компетенциями у нас были, но в большей степени было ориентировано на эксплуатацию подобной техники. Сейчас же мы, во-первых, по данной специальности увеличили срок подготовки до 5 лет, насытили компетенциями по конструированию машин, которые присутствуют в названии. Уже из названия понятно и направление работы, и те предприятия, на которых данный специалист может работать.