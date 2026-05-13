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«Неожиданная победа!» Дарья Сманцер поделилась эмоциями после получения Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026»

13 мая 2026 08:40
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Дарья Сманцер из Крупок завоевала Гран-при национального фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт – 2026» с песней «Наша победа». Конкурс собрал около 500 участников со всей страны, а в июне победительница представит Беларусь в Москве на международном финале. О победе, о подготовке и о том, почему сегодня важно петь песни о войне, поговорили с нашей гостьей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Сманцер, обладательница Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы ожидали, что все-таки вы получите Гран-при? 

«Неожиданная победа!» Дарья Сманцер поделилась эмоциями после получения Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026» -2

Дарья Сманцер, обладательница Гран-при фестиваля «Солдатский конверт – 2026»:
Неожиданная победа. У меня был опыт со «Славянским базаром», где я прошла в финал и возлагала огромную надежду на то, что я представлю Беларусь на «Славянском базаре», но у судьбы свои планы. Так сказать, нам есть куда расти, мы работаем дальше. И здесь в мою жизнь приходит «Солдатский конверт». Татьяна Викторовна Кулакова, продюсер Музыкальной медиакомпании, предлагает поучаствовать в нем. Мы начинаем работу с педагогами по вокалу, мы трудимся два месяца упорно над песней. Как-то все само собой случается, что я побеждаю и прохожу в Москву. 

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Музыка

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