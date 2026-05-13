Создали памятный музей истории ВОВ на Крупской земле – побывали в Хотюховской средней школе

В годы Великой Отечественной войны Беларусь понесла невосполнимые потери. Страна потеряла каждого третьего жителя. Масштаб трагедии сложно оценить до сих пор. День Победы в Минской области приближали как могли. Бои под Минском, освобождение Борисова, операция «Багратион». Также активно развивалось партизанское движение, в том числе и в Крупском районе. Как здесь боролись с немецко-фашистскими захватчиками и как хранят память о прошлом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 7 тысяч мирных жителей уничтожены в годы ВОВ – как в Крупском районе боролись с немецко-фашистскими захватчиками

Для Светланы Турлович, как и для миллионов белорусов, тема войны всегда отзывается в сердце. Бережно хранит семейные истории. На снимках ее дедушка Андрей Андреевич Макрицкий, которого вместе с женой в 1941 году отправили на Дальний Восток.

Светлана Турлович, заместитель директора Хотюховской средней школы имени В.В. Коваленка:

Они были с 1941 года и только осенью 1945 года возвращались в сентябре или октябре месяце. Он ничего не рассказывал. Нам в семье – ничего. То, что я собрала – это из воспоминаний бабушки, когда что-то расскажет. Потом приезжали родственники. Я каждого допрашивала: вспомните хоть что-нибудь, хоть что-нибудь проронил. Таким образом удалось собрать по крупицам. Одна из наград была за то, что во время сражения он проявил уникальную тактику. Бои шли на территории Маньчжурии, по-моему. Там были сопки. Японцы за сопками как-то окопались. Подступиться просто так было невозможно. То бишь без сильных потерь невозможно было обойтись. Этого допустить было нельзя, потому что каждый солдат был на счету. Он принимает решение применить все знания, полученные во время обучения. На сопку послали несколько наводчиков. То есть они тайком туда прокрались и должны были видеть, где находятся позиции врага. Внизу поставили пулеметы и рассчитали так траекторию полета пули, чтобы пуля ложилась в настил. То есть через горку она падает и как-то попадает в цель. Это мне так рассказали уже мои дяди, которые общались с дедушкой. Когда он был жив, им рассказывал. Один из орденов был ему дан за этот тактический ход.