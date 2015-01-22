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В Минске пассажиры выталкивали застрявший в снегу троллейбус

22 января 2015 10:44
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Новости Беларуси. Снегопад, который обрушился 21 января вечером на Минск, доставил хлопот многим: и коммунальщикам, и водителям, и даже пассажирам общественного транспорта.

На одной из столичных улиц троллейбус застрял в снегу и долго не мог выехать. Люди, которые в этот момент находились в салоне, не растерялись и, продемонстрировав завидную сплоченность, попытались вызволить машину из снежного плена.

Между тем осадки в виде мокрого снега в Минске возможны и в ближайшие дни. А в выходные снова подморозит. Так что водителям следует быть крайне внимательными на дороге – возможна гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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