В Минске пассажиры выталкивали застрявший в снегу троллейбус

Новости Беларуси. Снегопад, который обрушился 21 января вечером на Минск, доставил хлопот многим: и коммунальщикам, и водителям, и даже пассажирам общественного транспорта.

На одной из столичных улиц троллейбус застрял в снегу и долго не мог выехать. Люди, которые в этот момент находились в салоне, не растерялись и, продемонстрировав завидную сплоченность, попытались вызволить машину из снежного плена.

Между тем осадки в виде мокрого снега в Минске возможны и в ближайшие дни. А в выходные снова подморозит. Так что водителям следует быть крайне внимательными на дороге – возможна гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.