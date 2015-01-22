Лауреатов специального фонда Президента по соцподдержке одаренных учащихся и студентов 22 января чествуют в БГУ

Новости Беларуси. Лауреатов специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 22 января чествуют в БГУ. Мероприятие приурочено ко Дню науки, который в нашей стране отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди счастливых обладателей наград преподаватели, ведущие специалисты и студенты вуза. Помимо нагрудных знаков и свидетельств самых успешных и трудолюбивых в учебе ждет и материальное поощрение в виде Президентской стипендии.

Сергей Абламейко, ректор БГУ, председатель Совета Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов:

Мы понимаем важность этого всего. И это было, есть и будет, потому что без этого никогда ничего в науке не может функционировать. Поэтому мы выделяем деньги из наших внебюджетных средств, премируем, поддерживаем, покупаем какое-то оборудование для лабораторий. Я скажу, тоже Министерство образования выделяет деньги на эти вещи всегда. И, в общем-то, это одна из таких самых святых, я бы сказал, статей, которая должна быть и должна финансироваться.

Александр Некрашевич, студент 4-го курса БГУ и без пяти минут лауреат спецфонда Президента, с информатикой свою жизнь связал еще в детстве. С 8 класса участвует в различных конкурсах, побеждает и строит планы на дальнейшую успешную карьеру если не ученого, то программиста уж точно. И высокая оценка на уровне главы государства – хороший стимул для дальнейшего развития.

Александр Некрашевич, студент 4-го курса БГУ:

Это мотивирует заниматься наукой и, собственно, олимпиадами в дальнейшем. Много планов, например, программировать что-нибудь наукоемкое потом.