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20 лет исполняется Роте Почетного караула военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь

22 января 2015 09:07
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20 лет исполняется Роте Почетного караула военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» - заместитель командира Роты Почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь Николай Гришанков и военнослужащие – Дмитрий Хевук и Алексей Луканович

Расскажите, что сегодня представляет собой Рота Почетного караула?

Николай Гришанков, заместитель командира Роты Почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:
На сегодняшний день Рота Почетного караула представляет собой подразделение, которое выполняет определённый перечень задач. Сюда можно отнести встречи и проводы глав иностранных государств, возложение венков иностранными лицами. Мы действуем как внутри страны, так и за рубежом.

Насколько серьёзны критерии отбора в Роту Почетного караула?

Николай Гришанков, заместитель командира Роты Почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:
Есть определённый перечень критерия отбора. По медицинским показаниям необходимо, чтобы они были очень крепкие, здоровые. Рост должен быть обязательно не ниже 185 см. Есть ещё определённый перечень, по которому мы отбираем наших военнослужащих.

Сколько времени у вас длятся тренировки?

Николай Гришанков, заместитель командира Роты Почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:
В обычные дни – это приблизительно по 6 часов, а уже во время подготовки к плац-концерту, различным государственным мероприятиям, тренировки длятся дольше – по 8 часов. Независимо от погоды. Какая бы не была погода, тренировка проходит всегда.

Что такое плац-концерт?

Николай Гришанков, заместитель командира Роты Почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:
Плац-концерт – совокупность силовых приёмов и движений как одиночных, так и целого подразделения под музыку. Требуется большое количество времени для подготовки. И до тех пор, пока хотя бы одного из подразделения, не получится всё идеально, так, как надо, мы не можем закончить наши тренировки. 

# общество # Фотофакт # Николай Гришанков # Вооруженные силы Республики Беларусь # Алексей Луканович # Дмитрий Хевук

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