В Минске озвучили официальные итоги переписи населения

Статкампания прошла в стране ровно год назад. Как выяснилось, за обилием цифр и процентов скрываются весьма любопытные тенденции. Например, выбор невест теперь больше в городе, а женихов – на селе.

Его перепишут в следующем десятилетии, но он уже гражданин Беларуси. Долгожданный первенец для молодой пары – настоящее счастье. И только с его появлением молодые люди стали себя поистине ощущать ячейкой общества.

Кирилл Данько и Галина Дмитрук, молодая семья:

– У нас один ребенок – мы втроем. Я думаю, что мы станем чуть-чуть старше, поднимем первого на ноги, подумаем о другом.

– Три – в случае, если будет два мальчика, а захочется еще и девочку.

Что касается девочек, то на сотню парней приходится 115 представительниц прекрасного пола. Выбор невест больше в городе, а женихов – на селе. Хотя в возрасте создания семьи от 20 до 30 лет количество мужчин и женщин во всей стране одинаково.

Кстати, за последние 10 лет увеличилось тех, кто не спешит вести свою вторую половину в ЗАГС. К слову, в Беларуси также мирно уживаются 140 национальностей. Если говорить о самых распространенных. Большинство, естественно белорусов, далее идут русские, поляки, украинцы и евреи.

Елена Кухаревич, заместитель председателя Национального статистического комитета:

– В Брестской и Минской областях в пятерку наиболее многочисленной национальностей замыкают не евреи, а армяне. В Гомельской области на 4 позиции в списке находятся цыгане, а поляки переместились на 6 позицию. В Гродненской области доля белорусов составляет 67%, поляков – 22%, а замыкают пятерку – литовцы.

Многие белорусы мечтают о домике в деревне, но почему-то жить предпочитают среди городской суеты. У нас, как и в других европейских государствах, уровень урбанизации достаточно высок. Каждые трое из четырех жителей Беларуси – горожане. Да и за это время на карте Беларуси появились восемь новых городов.

В 13 городах Беларуси численность населения превысила 100 тысяч человек. В число стотысячников вошли столица, все областные центры, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь и Солигорск.

Посчитали и образованных белорусов. Их стало больше. Причем, возросло количество дипломированных сельчан. Увеличилось в разы полиглотов. В три раза больше стали свободно владеть английским, и вдвое возросло говорящих на немецком.

Ольга Юруть, Евгений Левковец, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ.