Н. Ладутько: Мы поставили амбициозную задачу: наращивать экспортный потенциал города по товарам и услугам на 1 миллиард долларов

Минск готовится ко Дню города. И о достижениях столицы шла сегодня речь в Мингорисполкоме.

В экономике — позитив. Увеличили объем промышленного производства и экспорт. На спад пошли складские запасы.

Чтобы частники активнее включались в продвижение товаров на зарубежные рынки, Мингориполком провел самый массовый в истории опрос предпринимателей о недостатках в работе. В опросе участвовало более 50 тысяч субъектов.

Столичная власть будет инициировать изменения в законодательстве. Речь идет об улучшении бизнес-среды в плане налогов и таможенных пошлин.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В Минске практически сформирована программа экспортного потенциала города на последующий период — 2011-2015 годы. И в ближайшее время на расширенном заседании горисполкома эта программа в присутствии бизнес-среды, руководителей будет широкомасштабно рассматриваться и утверждаться. И мы поставили амбициозную задачу: в следующем году, наращивая импорт, наращивать и экспортный потенциал города по товарам и услугам на 1 миллиард долларов.

И сегодня стало известно, что через четыре года в Минске может появиться интеллектуальная транспортная система. Она позволит улучшить работу общественного транспорта, а также увеличить пропускную способность городских улиц почти на четверть.

Специальные датчики на перекрестках будут формировать транспортные потоки. А на остановках появятся световые табло, где в реальном времени будет указан час прибытия автобусов и троллейбусов.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сейчас наши коллеги находятся в Китайской Народной Республике, где продолжают переговоры, в том числе в китайских банках, для формирования условий привлечения денежных средств для реализации комплексной программы «Интеллектуальная транспортная система города Минска».