Имена победителей конкурса «Минский мастер» назвали в столице

Его итоги традиционно подводят в преддверии Дня города. Выбирали из 20 тысяч человек. Это абсолютный рекорд профессионального состязания.

Работника, которого не заметить невозможно в этом отеле гости не видят. Убирать номера человек-невидимка приходит по табличному вызову. Обязательное правило – постучаться три раза. В борьбе с пылью все методы хороши: в ход идут и спецсредства, и пылесос. Обойти десятки конкурентов Ларисе Евгеньевне было непросто. Свои умения пришлось показать в теории и на практике. Теперь с победителя в буквальном смысле пылинки сдувают. А посетители уже заслуженному мастеру могут простить даже мелкие недоразумения.

Сладкой жизни Татьяны Волчковой уже 15 лет. И хотя на работе ежедневно готовит десятки тортов, дома путь к сердцу семьи прокладывает не через сладости. Конкурсная работа – огромный торт, состоящий из трех частей. Целых 15 килограмм! Чтобы приготовить такое королевское угощение кондитеру понадобилось две недели. Судьи долго не решались попробовать – боялись повредить украшения.

Три дня профессиональных баталий, десятки вопросов и строгая комиссия. За звание «Минского мастера» в этом году боролось рекордное количество специалистов – более 20 тысяч. И только 36 стали лучшими. Это врачи, педагоги, инженеры, продавцы, машинисты. Некоторые из них доехали даже до Москвы.

Награждение минских мастеров традиционно проходит накануне Дня города в театре Музкомедии. Именно здесь победители получат дипломы и ценные подарки. Впрочем, подарки ожидают и на работе: премии, надбавка к зарплате и даже повышение. Ведь эти люди доказали: и жить, и работать можно по-мастерски.

Татьяна Харлинская, Илья Пучко, телекомпания СТВ.