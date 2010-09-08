В память о блокаде Ленинграда участники войны возложили венок к обелиску на площади Победы в Минске

8 сентября вошло в историю как День памяти жертв блокадного Ленинграда.

В этот день 1941 года немецкие войска полностью перерезали сухопутное сообщение с северной столицей. Фашисты пытались взять город штурмом, но войска Ленинградского фронта остановили их в районе Пулково.

Началась длительная осада — 900 героических дней и ночей. За это время в городе погибло до полутора миллиона человек. Большинство от голода. И только в январе 1944 года осада была полностью снята.

По традиции в этот день те, кто выстоял в блокадном Ленинграде, приходят к памятным местам и чтят память погибших в годы Великой Отечественной. В Минске в полдень венок и цветы участники войны возложили к обелиску на площади Победы. Минута молчания — как напоминание о тех страшных днях.

В Беларуси сейчас проживает 900 блокадников Ленинграда. Всех их объединяет союз. На торжественной встрече-реквиеме шестерым блокадникам, которые проживают в столице, были вручены медали Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Марк Байрашевский, председатель Минской общественной организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда»:

Сегодня у нас скорбный день — 69-ая годовщина со дня начала блокады. Мы пришли почтить память тех, кто погиб в блокаду — и родственников, и друзей.