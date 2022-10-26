В Минске открывается международный форум «Беларусь молочная»

Новости Беларуси. Беларусь нарастит экспорт продовольствия в 2022 году до 8 миллиардов долларов. Смелые прогнозы все чаще звучат в завершении сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь нарастит экспорт продовольствия в 2022 году до 8 миллиардов долларов. Смелые прогнозы все чаще звучат в завершении сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важной позицией в структуре поставок является молоко и продукты из него. Главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности 26 октября будут обсуждать в Минске на форуме «Беларусь молочная». В деловой программе актуальные для наших специалистов темы и авторитетные спикеры, неформальное общение и обмен опытом.
Требуется дальнейшее укрепление позиций на мировом молочном рынке. Успехи у нас и без того феноменальные: производя 1 % общего объема молока на планете, Беларусь занимает 6 % в международной торговле этим продуктом. У кого из отечественных производителей дела идут лучше всех, определят на форуме. На нем будут вручены премии «Большие звезды млечного пути», также отметят и победителей конкурса «Сто дорог экспорта».