В Минске открывается международный форум «Беларусь молочная»

Новости Беларуси. Беларусь нарастит экспорт продовольствия в 2022 году до 8 миллиардов долларов. Смелые прогнозы все чаще звучат в завершении сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важной позицией в структуре поставок является молоко и продукты из него. Главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности 26 октября будут обсуждать в Минске на форуме «Беларусь молочная». В деловой программе актуальные для наших специалистов темы и авторитетные спикеры, неформальное общение и обмен опытом.