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В Минске открывается международный форум «Беларусь молочная»

26 октября 2022 07:50
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Новости Беларуси. Беларусь нарастит экспорт продовольствия в 2022 году до 8 миллиардов долларов. Смелые прогнозы все чаще звучат в завершении сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается международный форум «Беларусь молочная»-1

Важной позицией в структуре поставок является молоко и продукты из него. Главные рыночные тренды и связанные с ними задачи и возможности 26 октября будут обсуждать в Минске на форуме «Беларусь молочная». В деловой программе актуальные для наших специалистов темы и авторитетные спикеры, неформальное общение и обмен опытом.

В Минске открывается международный форум «Беларусь молочная»-4

Требуется дальнейшее укрепление позиций на мировом молочном рынке. Успехи у нас и без того феноменальные: производя 1 % общего объема молока на планете, Беларусь занимает 6 % в международной торговле этим продуктом. У кого из отечественных производителей дела идут лучше всех, определят на форуме. На нем будут вручены премии «Большие звезды млечного пути», также отметят и победителей конкурса «Сто дорог экспорта».

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

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