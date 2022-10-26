«Наша республика – первопроходец». Почему молодым людям важно разбираться в ВНС?

Новости Беларуси. Ключевая задача Всебелорусского народного собрания – принимать судьбоносные решения для нашей страны. Такое мнение 25 октября прозвучало на встрече представителей объединения «Белая Русь» со студентами Гродненского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь активно включилась в обсуждение законопроекта. Студентам рассказали, как будет формироваться самый главный орган народовластия, какими полномочиями наделено ВНС и каков механизм избрания делегатов. Идеи и креативный подход тех, за кем будущее нашей страны, найдут отражение в обсуждении законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Все поступившие предложения обобщат.

Светлана Варяница, заместитель председателя Гродненского областного совета общественного объединения «Белая Русь»:

Это собрание будущего, потому что и 7-е Всебелорусское народное собрание, и 8-е, и очередные – уже его делегатами будут те, кто сегодня еще сидит за скамьей наших учреждений образования. Мы бы хотели, чтобы они понимали всю сущность этого законопроекта и статус Всебелорусского народного собрания, разбирались.

Федор Леонов, проректор по воспитательной работе Гродненского государственного аграрного университета:

Такой орган, как Всебелорусское народное собрание, он еще нигде не работал, никаких примеров нет, поэтому наша республика – это первопроходец в данной области. Поэтому сейчас молодые люди могут послушать, что это за орган, как он формируется, как он действует.

Татьяна Остапук, студентка Гродненского государственного аграрного университета:

Наше взрослое поколение переживает о нас, чтобы мы были готовы к будущему. Мы будем строить дальше эту страну, и они переживают, чтобы мы шли по правильному пути. И это, считаю, правильный шаг, потому что кто, если не они, нас направят в правильное русло правильной дорогой.