В Беларуси температура воздуха растёт в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру

Новости Беларуси. В Беларуси температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру. В целом в стране увеличивается продолжительность лета, отметили в Белгидромете. Что касается осадков, то в холодный период года их количество немного растет, а в теплое время, наоборот, сокращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.