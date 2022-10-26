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В Беларуси температура воздуха растёт в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру

26 октября 2022 06:46
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Новости Беларуси. В Беларуси температура воздуха растет в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру. В целом в стране увеличивается продолжительность лета, отметили в Белгидромете. Что касается осадков, то в холодный период года их количество немного растет, а в теплое время, наоборот, сокращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси температура воздуха растёт в 3,5 раза быстрее, чем по всему миру-1

И тенденция к росту температур сохранится, к концу столетия среднегодовая температура на территории Беларуси может составить 10-12 градусов выше нуля. И тем временем Минск стал самым популярным городом, куда россияне отправятся отдыхать на предстоящие ноябрьские праздники. Пользуются спросом и другие белорусские города: к примеру, Могилев, Гомель и Витебск.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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