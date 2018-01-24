«Мы уже входим в историю». В Витебске вручили награды лучшим отделам внутренних дел

Лучших результатов в служебной деятельности за 2017 год в Витебской области достигли милиционеры Полоцка, Новополоцка, Россон и Докшиц. Приятный бонус к бронзовой награде – и новый служебный автомобиль.

Владимир Дубровский, начальник отдела внутренних дел Новополоцкого горисполкома: Весь коллектив Новополоцкого ГОВД является единым механизмом, в котором каждая деталь является очень важной и ценной. Мы уже входим в историю, будут вторые, третьи и так далее. Мы первый отдел, который получил эту награду,

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Люди должны видеть результат своего труда. Когда их поощрят, когда им говорят «спасибо». Это такой вымпел, что твое районное управление в своей категории заняло первое место в области. Тем более, если в республике, это на весь год, на всю республику.

В Витебской области уровень преступности сокращается. За последние пять лет в полтора раза снизилось количество тяжких телесных повреждений и убийств.