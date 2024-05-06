В Минске открылся слёт военно-патриотических клубов

«Вершина мужества» – под таким девизом в Минске стартовал второй слет военно-патриотических клубов. На площади Государственного флага собрались свыше 700 человек: члены и руководители клубов, школьники столицы и почетные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди ребят ждет разнообразная трехдневная программа с конкурсами, диалоговыми площадками, а также общевойсковой подготовкой. Минский городской образовательно-оздоровительный центр «Лидер» станет главной площадкой для проведения мероприятий. Основная цель слета – укрепить у молодого поколения чувство патриотизма и подготовить к службе в Вооруженных Силах в будущем.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов: Динамика – ежегодное прибавление по несколько тысяч человек. Ребята настроены не только участвовать в строевых мероприятиях, что тоже очень важно, но и в поисковых, патриотических акциях, посещениях памятных мест. Вся это комплексная работа позволяет говорить, что мы делам правильно и растим достойную молодежь.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Эти ребята уже заявили о своей гражданской позиции, патриотизме, чувстве любви и преданности своей Родине. Они своим участием, не только словом, но и делом, подтверждают готовность служить во благо своей Родины.

Кроме того, в рамках данного мероприятия торжественно открыли новый военно-патриотический клуб. Он получил символичное название «Наследие». В нем уже состоят 12 ребят. В Минске организована работа 36 таких клубов.